Miting öncesi "yasal işlem" uyarısı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar tarafından yapılan açıklamada, yapılması planlanan eylem miting ve törenlerde belirtilen kurallara uyulmaması halinde yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada; “Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi tarafından alınan karara göre açık alanlarda yapılması planlanan eylem miting ve törenlerin sosyal mesafe, maske kullanımı ve azami 50 kişi katılım kuralına uygun yapılması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde yasal işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgine sunarım.” denildi.