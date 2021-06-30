Misafirliğe gitti, taciz etti

Alayköy’de meydana gelen cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K mahkeme huzuruna çıkarıldı, tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Numan, 29.06.2021 tarihinde Alayköy'de Z.K isimli kadının evine misafirlik amaçlı giden zanlının, evinden gitmesini istemesine karşın ev sahibi kadına cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.

Polis, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede zanlı A.K’nin, olay yerine geldiği ve Z. K'a Cinsel Tacizde bulunduğu görüntünün tespit edildiğini de söyledi. Polis, aynı gün zanlının derdest emri gereği tutuklanıp gönüllü ifadesi vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup KKTC' de çalışma izinli olduğunu ve izninin iptal edileceğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, zanlının KKTC'de yalnız yaşadığını ve serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimali olduğunu söyledi.

Polis, bu bağlamda tahkikatın tamamlanmış olup zanlının davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyen süre ile cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 14 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.