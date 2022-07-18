Mini Fengaros Festivali, Hoi Polloi’de

Murat OBENLER

Bu yıl 28-30 Temmuz’da 10.kez gerçekleşecek olan uluslararası boyuttaki Kıbrıs’ın önemli sanat buluşmalarından Fengaros Festivali’nin bazı yabancı sanatçıları 19 Temmuz Salı gecesi Lefkoşa Surlariçi’ndeki Hoi Polloi’de sahne alacaklar. 45’ten fazla canlı performans ve DJ performanslarının sahneleneceği festival bir kez daha adanın dört bir yanından müzikseverleri güzel Trodos köyü Kato Drys’de buluşturacak.



Tamara van Esch, Alexis Sunder ve Nama Dama ile farklı bir müzik gecesi yaşanacak

Alternatif müzik gruplarına sahne açan Kuzey Lefkoşa’daki Hoi Polloi, Hollanda’dan folk-rock müzisyeni Tamara van Esch,retro soul,funk,pop ve rock elementlerini harmanlayan retro tarzı ile Birleşik Krallık doğumlu sözyazarı-çoklu enstrüman kullanan şarkıcı Alexis Sunder ve edebiyat,şiir,müzik ve dansı harmanlayan, klasik müzik,folk, rock ve soul’dan deneysel bir müzikal karışım yaratan Kıbrıslı-Ukraynalı performans sanatçısı Nama Dama’yı (Anastasia Demetriadou) ağırlayacak.



Fengaros Music Village 21-26 Temmuz’da Kato Drys’de yapılacak

Fengaros Festivali’nin bir parçası olan Fengaros Music Village de 21-26 Temmuz arasında Kato Drys köyünde yer alacak ve 6 gün boyunca 9 müzik ve tiyatro atölyesi ile dersleri yapılacak,sanatçıların birbiri ile network kurmaları sağlanacak, yurtiçi ve yurtdışından sanatçıların fikir paylaşımı ve yeni işbirlikleri yaratmalarına imkan sağlanacak.

Biletler internetten satışta

45’ten fazla canlı performans ve DJ performanslarının sahneleneceği festival bir kez daha adanın dört bir yanından müzikseverleri güzel Trodos köyü Kato Drys’de buluşturacak. 28-30 Temmuz’daki 3 günlük festival için biletler https://fengaros.com/tickets adresinden alınabilir.