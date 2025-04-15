Serap ŞAHİN

Gazimağusa’ya bağlı Nergisli (Yenagra) köyünde bulunan mezarlıkta temizlik yapılacağı gerekçesiyle dozerle yapılan çalışma mezarların karışmasına neden oldu.

Mezarlığın tahrip edildiğini belirten köy sakinlerinden biri, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Diriye saygısı olmayandan ölüye saygı bekledik. Temizlik yapılacak gerekçesiyle mezarlık dozerle talan edildi. 9 tane ölüm var. Hiçbirinin mezarı kurtarılamadı, mezarların yeri karıştı” dedi.

Bölgenin tarihî önemine de dikkat çeken köy sakini, “Bizim köyün çok eski bir tarihi var. Osmanlılar, Lüzinyanlar. Hatta Osmanlıların işareti olan mezar taşlarını bile yıkıp duvarın kenarına attılar” ifadelerini kullandı.

Yaşananlara büyük üzüntü duyduklarını belirten bölge sakini, “Dozerle yıkmak temizlik değildir. Böyle temizlik mi olur? Mezarları nasıl geri eski haline getirecekler, DNA testi mi yapacaklar?” diyerek tepki gösterdi.

Yetkililerin olayı büyütmemeleri yönünde telkinde bulunduğunu öne süren köy sakini, “Bize ‘olayı büyütmeyin’ diyorlar. Ben gittim polise ifade de verdim. Hiç kimsenin bize bunu yaşatmaya hakkı yok. Biz bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Olayı “kültüre saygısızlık” olarak niteleyen köy sakini, “Benim dayılarım orada. Ölülerimizin kemikleri sızlıyor” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.