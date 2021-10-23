Meyve bıçağı ile yaraladı

Girne'de meydan gelen yaralama olayı ile ilgili tutuklanan B.S.O. mahkemeye çıkarıldı. 25 yaşındaki zanlının öğrenci olarak adaya geldiği ancak bir yıldır Kıbrıs’ta ikamet izinsiz kaldığı da ortaya çıktı.

Mahkemede yeminli ifade veren polis memuru Kemal Berro olayla ilgili bulguları aktardı.

Berro, zanlının 22 Ekim Cuma gecesi saat 23:50 sıralarında, Girne’de kaldığı apartmanın girişinde arkadaşını darp ettiği gerekçesi tartıştığı 25 yaşındaki Clinton Ikechukwu’u tasarrufunda bulunan meyve bıçağı ile göğsünün sol yan kısmından yaraladığını söyledi.

25 yaşındaki Clinton Ikechukwu’nun Girne’de kaldığını ve öğrenci olduğunu ifade edildi.

Bir yılı aşkın izinsiz

Polis zanlının derdest emri ile tutuklandığını başlatılan tahkikat sonucunda zanlının ülkede Eylül 2020'den beri izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.