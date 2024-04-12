Meyhanede olay çıkardı, tutuklandı

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir meyhanede müşteri olarak bulunduğu sırada yüksek sesle bağırarak rahatsızlık veren ve işletme sahibini darp eden Gönyeli’de faaliyet gösteren bir meyhanede müşteri olarak bulunan 29 yaşındaki O.T. (E) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 397 miligram alkollü içki tesiri altında olan, 29 yaşındaki O.T. yüksek sesle bağırdığı gerekçesiyle kendisini uyaran işletme sahibini iterek darp etti ve gözlüğünün de yere düşmesiyle ayağı ile gözlüğün üzerine basarak camının çatlamasına sebep oldu.

Söz konusu kişi, işletme önünde çevreye rahatsızlık verdiği sırada polis tarafından suçüstü tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.