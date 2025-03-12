"Meyhane işletmecilerinin servis talepleri için yasal düzenleme yapılmalı"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, "Toplu taşıma yeterince yaygın değil, yollarımız ise güvenli değil. Ancak, bu durum alkollü araç sürmeyi normalleştirmemizi gerektirmez" diyerek, toplu taşımanın ve yol güvenliğinin önemini vurguladı. Bunun yanı sıra, alkollü araç kullanımının, trafik güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Şenkul, 150 promil ve üzeri alkol oranına sahip sürücüler için cezaların yargı makamlarının takdirine bırakıldığını ifade etti. Mahkemelerin, suçun ağırlığına göre ceza verebileceğini ve bunun hapis cezasına kadar gidebileceğini belirtti. İlk kez alkollü araç kullanarak mahkemeye çıkarılan bir sürücünün en üst cezayı almasının zor olduğunu ifade eden Şenkul, "Sürekli alkollü araç kullanan, yüksek promil oranlarına sahip sürücüler ise en ağır cezayı alabilir," diye ekledi.

Şenkul, restoran ve meyhane işletmecilerinin bu konuda endişelerini anlayışla karşıladığını belirterek, toplu taşıma sisteminin güçlenene kadar, sektördeki işletmelerin kendi müşterilerine yönelik servis talepleri için yasal düzenlemeler yapmalarını önerdi.

Ayrıca, bazı kişilerin yeni yasal düzenlemeleri din devleti uygulamalarına benzetmelerine de değinen Şenkul, "Batı ülkelerindeki uygulamalara bakmalıyız. Birçok ülkede alkol sınırı 50 promil gibi düşük seviyelere çekilmiş durumda" dedi.

"Yanlışlara yanlış demek yerine sürekli bahaneler üretmek, toplum olarak ilerlememizi engeller. Bu yasadaki gibi doğru olduğunu bildiğimiz meselelerde yanlış yerlerden tepki vermek, sadece kaybetmemize neden olur," diyen Şenkul, toplumu daha güvenli ve düzenli bir hale getirebilmek için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.