Nerkiz’in ölüm sebebi “kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanması ve iç kanama"

Mağusa’da su deposunun düşmesi sonucu yaşamını yitiren Abdurrahman Nerkiz’in ölüm sebebi ““genel beden travmasına bağlı kaburga, omurga ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte, beyin kanaması, iç organ yaralanması ve iç kanama" olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Gazimağusa’da okey salonunda oturduğu sırada, çatıda bulunan yaklaşık bir tonluk su deposunun düşmesi sonucu yaşamını yitiren 77 yaşındaki Abdurrahman Nerkiz’e otopsi yapıldı. Otopside, Nerkiz’in ölüm sebebinin “genel beden travmasına bağlı kaburga, omurga ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte, beyin kanaması, iç organ yaralanması ve iç kanama" olduğu tespit edildi.