Merkezi Cezaevi’nde tutuklunun valizinde uyuşturucu madde bulundu

Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan 28 yaşındaki M.D.’nin (E-28) valizinde, kokain türü olduğuna inanılan yaklaşık 100 miligram madde bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu madde dün saat 10.00 sıralarında görevli gardiyanların valizde yaptığı aramada tespit edildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verilmesinin ardından madde emare olarak alındı ve M.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mağusa’da uyuşturucu operasyonunda üç kişi tutuklandı

Mağusa’da ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde tespit edildi.

15 Ağustos Bulvarı’nda saat 18.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, Ü.D. (E-45), F.D. (E-41) ve S.Y.’nin (E-47) tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört kağıt parçası ile tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki ucu yanık sarma sigara bulundu.

Maddeler emare olarak alınırken, kişiler tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.