Meteoroloji'den toz uyarısı
Meteoroloji yarın öğlene kadar etkili toz taşınımı uyarısında bulundu
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Meteoroloji yarın öğlene kadar etkili toz taşınımı uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi yarın öğlene kadar etkili toz taşınımı uyarısında bulundu.
Daire’den yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün 11.00’den itibaren yarın 12.00’ye kadar etkili olacağı duyuruldu.
Açıklamada, toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması çağrısında bulunuldu.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi, tozlu hava