Meteoroloji'den karada fırtınamsı rüzgar uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 20.00’den yarın gece yarısına kadar karada fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu.
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Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 20.00’den yarın gece yarısına kadar karada fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu.
Daire’den yapılan açıklamada, bölgede kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın zamanla etkisini arttırarak, fırtınamsı rüzgar (50-61 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.
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