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Meteoroloji’den denizlerde fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji’den denizlerde fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinden Doğu Taurus’ta fırtınamsı rüzgarın bugün saat 12.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinden Doğu Taurus’ta fırtınamsı rüzgarın bugün saat 12.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, ”Bölgemiz denizlerinden Taurus ve Crusade'de kuzey ve doğu yönlerden 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmekte olan rüzgarın periyot boyunca Doğu Taurus'ta devam etmesi beklenmektedir.” denildi.

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