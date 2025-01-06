Meteoroloji’den denizlerde fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinden Doğu Taurus’ta fırtınamsı rüzgarın bugün saat 12.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, ”Bölgemiz denizlerinden Taurus ve Crusade'de kuzey ve doğu yönlerden 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmekte olan rüzgarın periyot boyunca Doğu Taurus'ta devam etmesi beklenmektedir.” denildi.