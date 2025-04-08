Meteoroloji, yarından itibaren denizlerde 7 kuvvetinde fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde yarın saat 11.00'den Perşembe saat 19.00'a kadar 7 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, bölge denizlerinden Taurus'ta güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgârın zamanla şiddetini arttırarak, "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde esmesinin beklendiği uyarısında bulunuldu.