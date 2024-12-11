Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bugün 12.00’den cuma 12.00’ye kadar Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.
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Meteoroloji Dairesi, bugün 12.00’den cuma 12.00’ye kadar Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.
Açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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