Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin bugün saat 15.00’den, yarın saat 22.00’ye kadar bölgede hava kirliliği yaratacağı belirtildi. Açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.