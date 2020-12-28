Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı…

Meteoroloji Dairesi, ülkede toz zerreciklerinin hava kirliliği yarattığı uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yarattığı, tozlu havanın bugün saat 12.00’den itibaren çarşamba gece yarısına kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.