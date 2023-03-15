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Meteoroloji Dairesi yağmurlu hava konusunda uyardı

Meteoroloji Dairesi yağmurlu hava konusunda uyardı

Meteoroloji Dairesi, ülke geneli etkisi altına alan yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

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Ülkeyi etkisine alan yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek.

Meteoroloji Dairesi'nin 16-22 Mart tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, yağmurlar 19 Mart Pazar gününe kadar sürecek.

Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli esecek.

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