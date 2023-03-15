Meteoroloji Dairesi yağmurlu hava konusunda uyardı
Meteoroloji Dairesi, ülke geneli etkisi altına alan yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
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Ülkeyi etkisine alan yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek.
Meteoroloji Dairesi'nin 16-22 Mart tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, yağmurlar 19 Mart Pazar gününe kadar sürecek.
Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 18-21 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli esecek.
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Etiketler : yağmur, Meteoroloji Dairesi, yağışlı hava