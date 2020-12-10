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“Messenger” çöktü

“Messenger” çöktü

Facebook’un “messenger” hizmeti teknik aksaklılardan dolayı  birçok ülkede çöktü.

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Facebook’un “messenger” hizmeti teknik aksaklılardan dolayı  birçok ülkede çöktü.

Independent’in haberine göre  tüm dünyadaki kullanıcılar mesaj gönderemiyor  ve mesaj göndermeye çalışırken, “Ağ bekleniyor” mesajıyla karşılaştı.

Bunun yanında Instagram’ın doğrudan mesaj servisinde de, doğrudan mesaj göndermeyi ve almayı zorlaştıran sıkıntılar yaşandı.

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