“Messenger” çöktü

Facebook’un “messenger” hizmeti teknik aksaklılardan dolayı birçok ülkede çöktü.

Independent’in haberine göre tüm dünyadaki kullanıcılar mesaj gönderemiyor ve mesaj göndermeye çalışırken, “Ağ bekleniyor” mesajıyla karşılaştı.

Bunun yanında Instagram’ın doğrudan mesaj servisinde de, doğrudan mesaj göndermeyi ve almayı zorlaştıran sıkıntılar yaşandı.