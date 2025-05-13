“Mesleki kimliğinize sahip çıkın, sürekli gelişime açık olun”

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Eker, hemşirelik mesleğinin bilimsel bilgiye dayalı, karar verme süreçlerinde etkili bir sağlık disiplini olduğunu vurguladı.

Hemşireliğin stratejik öneminin her geçen gün arttığını belirten Eker, bu mesleğin yalnızca bir bakım hizmeti değil, aynı zamanda araştırma, eğitim ve ekip çalışmasının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi.

Eker, “12 Mayıs, hemşireliğin toplum ve sağlık sistemi içindeki vazgeçilmez rolünü görünür kılmak açısından büyük anlam taşıyor” dedi.

Pandemiyle birlikte mesleğin sağlık sistemindeki hayati rolünün daha net ortaya çıktığını ifade eden Eker, Kıbrıs’ın kuzeyinde mesleğin daha fazla takdir gördüğünü ancak uzmanlık ve profesyonellik boyutlarının toplumsal algıda yeterince yer bulamadığını belirtti.

UKÜ olarak bu algıyı değiştirmek adına somut projeler yürüttüklerini belirten Eker, “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Kıbrıs Türk Hemşirelik Tarihi Belgeseli’ projesiyle mesleğin tarihini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

Hemşirelik eğitiminin teknolojik gelişmelerle birlikte çok boyutlu bir yapıya evrildiğini belirten Eker, UKÜ’nün sahip olduğu simülasyon laboratuvarlarıyla öğrencilerin yalnızca teorik bilgi değil, etik düşünme ve ekip çalışması gibi becerilerle de donatıldığını vurguladı. Dijital sağlık teknolojileri ve yapay zekâ uygulamalarının mesleği yeniden tanımlamaya başladığını söyleyen Eker, mesleği seçmek isteyen gençlere empati, sabır ve etik duyarlılık çağrısı yaptı.

“Hemşirelerin değerini özel günlerde değil, her gün hatırlayın”

Prof. Dr. Eker, hemşirelik mesleğinin sadece bir görev değil, aynı zamanda düşünme, sorgulama ve bakım sürecine değer katma sorumluluğu taşıdığını vurgulayarak, “Mesleki kimliğinize sahip çıkın, kendinizi bilimsel bilgiyle donatın ve sürekli gelişime açık olun” sözleriyle meslektaşlarına seslendi. Topluma da çağrıda bulunan Eker, “Hemşireleri yalnızca fiziksel emekleriyle değil; bilgi, sabır, iletişim becerisi ve vicdanlarıyla da görün. Onların değerini yalnızca özel günlerde değil, her gün hatırlayın” ifadelerini kullandı.