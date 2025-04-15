“Mesele memleket meselesidir. Herkesin gerektiği şekilde davranması gerekmektedir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Nifak Tohumları” konulu güncel konuşma yaptı. Bugünün 15 Nisan Dünya Sanat Günü olduğunu söyleyen Çolakoğlu, ülkede üreterek varını yoğunu sanata adayan sanatçıların günlerini kutladı.

Hükümetin sanat adına bir güzellik ortaya koyup, bir açıklama dahi yapmadığını dile getiren Çolakoğlu, AKM'nin, yeniden yapılandırılarak sanata kazandırılabilecekken Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne verilmesi düşüncesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Çolakoğlu, böyle bir yerin geliştirilerek, mevcudiyetini korumasının önemli olduğunu fakat böyle bir günde böyle bir habere uyanmanın üzüntü verici olduğunu belirtti.

AKM’nin etrafındaki okulların yerine de otellerin yapımı için çalışmalar başlatıldığı duyumu aldıklarını dile getiren Çolakoğlu, bu kararların derhal iptal edilmesi ve okullarla AKM’nin iyileştirerek, topluma kazandırılmasını beklediklerini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yerinden söz alarak, böyle bir kararın olmadığını ve konuşulmadığını belirtti.

Din konusunun sağ sol meselesi olmadığını dile getiren Çolakoğlu, kimsenin kimseye dini ve inancı öğretme haddine sahip olmadığını söyledi. Ortaokullarda öğretmenlik yaptığı 20 yıl boyunca bazı kız öğrencilerin kapattığı başını okulda açtığını ve bu öğrencilerle yaptığı görüşmelerde ailelerini zoruyla başlarını kapattıklarını öğrendiğini belirtti. Çolakoğlu, günah keçisi yapılan öğretmenlerin dinlenmesini ve sözlerine itibar edilmesi gerektiğini söyledi.

“Nifak tohumlarının” belirli kesimler ve kişiler tarafından halka sokulduğunu dile getiren Çolakoğlu, nifak tohumlarının Kıbrıs Türk halkının içerisine inatla sokmaya ve büyütmeye çalışan kişilere gerekli cevapların verilmesi gerektiğini kaydetti.

UBP’nin en köklü siyasal partilerinden biri olduğunu dile getiren Çolakoğlu, “Siz ısrarla halkın içerisine nifak tohumu sokup, yeşertmeye çalışanları içinizde barındırmayınız. Mesele ne sağ, ne sol meselesidir. Mesele memleket meselesidir. Herkesin gerektiği şekilde davranması gerekmektedir.” dedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yeniden söz alarak, okulların otele dönüştürüleceği söyleminin doğru olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, böyle bir çalışma olması halinde ilk önce kendisinin haberi olacağını belirtti.

Toplumun arasına nifak tohumları eken kişilerin başbakan tarafından polise bildirildiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Erhan bey ne olacak?" sorusuna karşılık da, "Onun dokunulmazlığı var. Ona gerekli cevap verilmiştir. Ben de televizyonlarda gerekeni söyledim.” dedi.

Öğretmenlerin günah keçisi yapılmadığını dile getiren Çavuşoğlu, sendika sözcülerinin söylemlerinin tüm öğretmenleri temsil etmediğini kaydetti.

Çavuşoğlu ayrıca, sendika temsilcilerinin fikir üreterek, çözüm üretme aramalarına devam etmesi gerektiğini belirtti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu’nun konuşmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Nifak tohumunun sözlük anlamını okuyan Berova, kürsünden yapılan söylemlerin esas nifak tohumu olduğunu kaydetti.

Bu yaklaşımın doğru olmadığını belirten Berova, AKM konusunun da ise böyle bir uygulamanın veya talebin hiç konuşulmadığını söyledi.

Berova, AKM’nin yeterli kapasitede olmadığını ve daha büyük ve daha geniş bir yer yapılmasının konuşulduğunu ancak esas nifakın AKM’nin verileceğine ilişkin söylemi olduğunu belirtti.