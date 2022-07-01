Meryem Özkurt'un kararı değişmedi: 2 ay hapis

Seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 ay hapis cezasına çarptırılan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un istinaf kararı açıklandı, Yüksek Mahkeme kararı değişmedi. Meryem Özkurt aldığı 2 ay hapis cezasını çekmeye devam edecek.

22 Haziran’da tarafların istinaf başvurularının görüşüldüğü Yüksek Mahkeme, duruşmayı karar için süresiz ertelemişti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, ‘seçim yasaklarına uymadığı’ gerekçesiyle 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Seçim yasakları sürdüğü sırada Geçitköy Barajı'nın açılış töreni BRT'den canlı olarak yayınlanmasına ilişkin, Özkurt seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmış, 2 ay hapislikle cezalandırılmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasakları kapsamına girdikleri gerekçesiyle; Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Geçitköy ve kapalı Maraş’taki yayınların durdurulmasını istemiş, Özkurt ise yayını durdurmayıp YSK’nın ihtarına uymamıştı.

7 Haziran 2022’de Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda itham edilen Meryem Özkurt, suçlamaları kabul etmişti.

Yargıç Mine Ozankaya, Meryem Özkurt’un YSK’nın kararlarına aykırı harekette bulunup, dava konu suçları işlediğine değinmiş, kamu görevinde bulunan kişilerin yasalara uymalarının önemine vurgu yapmıştı.