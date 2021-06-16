Türkiye Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini açıklandı.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran TC Ticaret Bakan Mehmet Muş "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Orta Amerika ülkesi Panama'nın güvenlik güçleri, 6 Mayıs'ta Ekvador’daki Bolivar Limanı’ndan, Mersin Limanı'na gelmek üzere yola çıkan bir gemideki bir konteynerde 616 paket kokain ele geçirildiğini açıklamıştı.

Konteynerin aktarma noktası olan Panama’nın PSA Limanı’nda arandığı ve kokainin konteynerdeki muz kutuları içinde saklanmış halde bulunduğu belirtilmişti.

9 Haziran 2020’de ise Kolombiya polisi Buenaventura Limanı’nda yaklaşık 5 ton kokain yakalamıştı.

Kolombiyalı yetkililer geminin varış noktasının İzmir olduğunu açıklamıştı.

Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker de videolarında, 'uluslararası uyuşturucu ticareti'ne yönelik trafiğin Mersin ve Kıbrıs üzerinden ilerlediğini iddia etmiş; kimi siyasetçilerin, yakınları ve iş dünyasından isimleri suçlamıştı.