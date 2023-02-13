Memur-Sen: "Okullar, sağlık merkezleri ve kamu binaları acilen gözden geçirilmeli, deprem eğitimi müfredata dahil edilmeli"

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, ülkemizin de deprem kuşağında olmasından dolayı acılardan ders çıkarılması gerektiğini kaydederek, yapılması gerekenlerle ilgili düşünce ve önerilerini açıkladı.

Manga yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin, Türkiye’de büyük yıkımlara neden olduğu, can ve mal kayıplarının büyüklüğünün yürekleri dağladığını kaydetti.

“Adıyaman’da kaybettiğimiz genç öğrencilerimiz, velileri ve öğretmenleri ile tedavi amaçlı Hatay’da bulunan ve vefat etmiş vatandaşlarımızın sayısının 48’e ulaşmış olması, KKTC halkında çok büyük acılara neden oldu.” ifadelerini kullanan Manga, Türkiye ve ülkemizde hayatını kaybedenlere Tanrıdan rahmet, yaslı ailelere başsağlığı ve metanet, tüm yaralılara da acil şifalar diledi.

Ülkemizin de deprem kuşağında bir yer olduğunun, uzmanlar tarafından dile getirildiğine dikkat çeken Manga, acılardan ders çıkarmak zorunda olunduğunu dile getirdi ve Memur-Sen olarak hükümete düşünce ve önerilerini açıkladı.

Sendikanın önerileri şöyle:

“Öncelikle, okullarımız, sağlık merkezlerimiz ve kamu binaları acilen gözden geçirilmelidir. Depreme dayanıklılık durumları değerlendirilerek, gerekli tedbirler alınmalıdır.

Eğitim merkezi okullarda, öğrencilere deprem konusunda eğitim verilmesi müfredata dahil edilmelidir.

Ülkemizin depreme hazırlık ve alınacak önlemler konusunda, ilgili paydaş örgütlerle planlama yapması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınması gereğine inanıyoruz.”