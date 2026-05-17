Meleklerin hatırası Samandağ’da

6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden 56 voleybol emekçisinin anısını yaşatmak amacıyla Samandağ’da inşa edilen Voleybolun Unutulmaz Evlatları Anıt Parkı törenle açıldı.

Voleybolun Unutulmazları Derneği öncülüğünde hayata geçirilen parkta yer alan anıt duvarda, Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin isimleri de yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, bu parkın kendileri için çok kıymetli ve anlamlı olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu vefa dolu proje; kaybettiklerimizin isimlerini, hayallerini ve yarım kalan hikâyelerini geleceğe taşıyan çok değerli bir adımdır.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak; 6 Şubat’ta yitirdiğimiz tüm canlarımızı rahmet, sevgi ve özlemle anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız.”