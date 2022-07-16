Melek oldu…

4 yaşından itibaren nörolastom tümörüyle mücadele eden ve uzun yıllar hastalığa karşı direnen Nefes Demirpençe hayatını kaybetti.

Nefes için ülkedeki pek çok kurum kök hücre nakli ve immuneterapi süreçlerine destek için yardım kampanyaları düzenlemiş, dayanışma göstermişti.

Nefes’e yardım kampanyalarını düzenleyen gönüllüler “Nefes’e bir nefes de biz olalım” sloganıyla kenetlenmişti.

Nefes, 12 yaşında hayatını kaybetti, yakınları üzücü gelişmeyi şu cümlelerle duyurdu:

“NEFES'im Benim Kocaman Yürekli Minik Aslaniçem Sen Artık Meleklere Emanetsin Başımız Sağolsun”

Bir annenin vedası: “Bize yaşattığın güzellikler için teşekkürler…”

Nefes’in annesi, Nihal Demirpençe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürekleri burktu…

Nihal Demirpençe, paylaşımında “Bize yaşattığın güzellikler için teşekkürler meleğim. Sonsuza dek kalbimizde yaşayacan.” dedi.