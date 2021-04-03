Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Camelot yeniden GAÜ'nün işletmesine verildi
Mehmetçik-Balalan Anayolu üzerinde arazi yangını

Mehmetçik-Balalan Anayolu üzerinde arazi yangını

Mehmetçik-Balalan anayolu, kamışlık arazi içerisinde dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

A+A-

Mehmetçik-Balalan anayolu, kamışlık arazi içerisinde dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu kamışlık alan, 45 adet palmiye (hurma) ağacı kısmen ve 1 adet okaliptus ağacı ise tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Bu haber toplam 146 defa okunmuştur
Etiketler : ,