Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Medya okuryazarlığı yarın düzenlenecek çevrimiçi etkinlikte tartışılacak
Medya okuryazarlığı yarın düzenlenecek çevrimiçi etkinlikte tartışılacak

Medya okuryazarlığı yarın düzenlenecek çevrimiçi etkinlikte tartışılacak

Avrupa Komisyonu’nun desteği ve Prof. Dr. Erol Nezih Orhon’un katılımıyla gazeteci Yazar Sami Özuslu’nun moderatörlüğünde “Medya Okuryazarlığı: Çok Noktadan, Çok Kişiye, Çok Boyutlu İletişim” etkinliği yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

A+A-

Avrupa Komisyonu’nun desteği ve Prof. Dr. Erol Nezih Orhon’un katılımıyla gazeteci Yazar Sami Özuslu’nun moderatörlüğünde “Medya Okuryazarlığı: Çok Noktadan, Çok Kişiye, Çok Boyutlu İletişim” etkinliği yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada, dijital kimlik kavramının tartışılacağı etkinliğin yarın 14.30-15.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak düzenleneceği aynı zamanda merkezin Facebook sayfasından canlı yayınlanacağı bildirildi.

Zoom üzerinden https://bit.ly/3uRlF3e linkiyle takip edilebilecek olan etkinlik, Türkçe dilinde olacak ve İngilizce diline eş zamanlı çeviri yapılacak.

Bu haber toplam 131 defa okunmuştur
Etiketler :