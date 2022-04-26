Medya okuryazarlığı yarın düzenlenecek çevrimiçi etkinlikte tartışılacak

Avrupa Komisyonu’nun desteği ve Prof. Dr. Erol Nezih Orhon’un katılımıyla gazeteci Yazar Sami Özuslu’nun moderatörlüğünde “Medya Okuryazarlığı: Çok Noktadan, Çok Kişiye, Çok Boyutlu İletişim” etkinliği yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada, dijital kimlik kavramının tartışılacağı etkinliğin yarın 14.30-15.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak düzenleneceği aynı zamanda merkezin Facebook sayfasından canlı yayınlanacağı bildirildi.

Zoom üzerinden https://bit.ly/3uRlF3e linkiyle takip edilebilecek olan etkinlik, Türkçe dilinde olacak ve İngilizce diline eş zamanlı çeviri yapılacak.