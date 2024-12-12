Medya Etik Kurulu'ndan Polis Genel Müdürlüğü ve Yayın Yüksek Kurulu’na ziyaret

Medya Etik Kurulu, yeniden yapılanma sürecinin ardından, kurumsal paydaşlarla iş birliklerini güçlendirme ve diyalog yollarını artırmak amacıyla nezaket ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen ilk ziyaretler, Polis Genel Müdürlüğü ve Yayın Yüksek Kurulu’na yapıldı.

Kurul Başkanı Aysu Basri Akter, Kurul Başkan Yardımcısı Çağdaş Öğüç ve Kurul Üyeleri Yetin Arslan ile Nezire Gürkan, Polis Genel Müdürlüğü ve Yayın Yüksek Kurulu ile olası iş birliklerini ele alarak, medya etiği ve kurumların toplumsal sorumlulukları konularında görüş alışverişinde bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü'nde, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdür Birinci Yardımcısı Ali Adalıer ve Polis Basın Subayı Müfettiş Yılmaz Hacıoğulları tarafından karşılanan heyet, medya etiği ve haber kaynağı olarak Polis Basın Subaylığı’nın medyadaki rolü üzerine görüşme gerçekleştirildi. Yayın Yüksek Kurulu ziyaretinde ise Başkan Feyzi Hansel ve Kurul Üyeleri Yasemin Saban, Hüseyin Gürlek ile medyanın denetimi ve etik standartlarının yükseltilmesi konuları ele alındı.

Medya Etik Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ziyaretler sırasında ele alınan konuların kurumlar arası iş birliklerini ve medya etiğini güçlendirme konusunda önemli olarak nitelendirilirken, medya sektöründe şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik standartların korunması için çalışmaların devam edeceği bildirildi.