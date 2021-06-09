Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İşte Sivil Hizmet Görevlisi sınav sonuçları
“Medya Başarı Ödülleri” için başvuru süresi uzatıldı

“Medya Başarı Ödülleri” için başvuru süresi uzatıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği Medya Başarı Ödülleri Yarışması için başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı.

A+A-

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği Medya Başarı Ödülleri Yarışması için başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı.

KTGB Ödül Komitesi açıklamasında, yarışma için 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 15:30’a kadar başvuruda bulunulabileceği duyuruldu.

Yarışma için başvuruların Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine elden yapılması gerektiği kaydedildi.

Bu haber toplam 120 defa okunmuştur
Etiketler : ,