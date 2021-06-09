“Medya Başarı Ödülleri” için başvuru süresi uzatıldı
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği Medya Başarı Ödülleri Yarışması için başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı.
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği Medya Başarı Ödülleri Yarışması için başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı.
KTGB Ödül Komitesi açıklamasında, yarışma için 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 15:30’a kadar başvuruda bulunulabileceği duyuruldu.
Yarışma için başvuruların Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine elden yapılması gerektiği kaydedildi.
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Etiketler : gazeteciler birliği, medya