Mecliste "yasaklı Kıbrıslı Türkler" tartışması

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Farklı tahdit kodlarıyla Türkiye’ye girişi engellenen Kıbrıslı Türkler” konusu tartışma yarattı.

Konuyu gündeme getiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendini muhalif olarak tanımlayan Kıbrıslı Türklerin “acaba Türkiye’ye girebilir miyim?” diye düşünmek zorunda bırakıldığına dikkat çekti, hükümetin hiçbir adım atmadığını belirtti, muhalefet olarak gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

Konuyla ilgili yanıt vermek üzere kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Söylendiği gibi bir liste var mı, gerekçeleri nedir, bu konuda bilgi talep edildi” dedi.

Oğuz, “Sadece yazışma değil, en üst düzeyde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı nezdinde talepler iletildi” şeklinde konuştu.

Bu sırada yerinden söz alan CTP Milletvekili Sami Özulsu, “Yani Türkiye 4 ayda cevap vermedi mi? Ünal Üstel bu konudaki açıklamasını 14 Aralık 2023’te yapmıştı” dedi. Özuslu, ne zaman yanıt verileceğinin bilinip bilinmediğini sorguladı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Oğuz ise, “İşleyişle ilgili şu şudur deme lüksüm yok. Açıkça söylüyorum, gerekli talep en üst düzeyde iletildi. Soru sorduğumuz makama ne gün cevap verirsiniz diye sorma durumunuz var mı?” dedi.

Sami Özuslu ise “Ne yazdınız?” diye sordu.

Bunun üzerine Dursun Oğuz, “Bu olaylarla ilgili bir liste var mı? Gerekçeleri nelerdir diye sorduk. Bu konuyu ara ara sorgulayacağız. Konu kapanmadı” yanıtını verdi.

Özuslu ise “Ben böyle bir yazı gönderdiğinize inanmıyorum” dedi, Oğuz ise “Buraya çıkıp yalan mı söyleyeceğiz?” diye sordu, ardından kürsüden indi.

Yerinden konuşan Özuslu, “Sürekli kaçıyorsunuz Dursun Bey. Başbakan 4 ay önce verdiği sözü tutsun” dedi.

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

“Kendini muhalif olarak tanımlayan Kıbrıslı Türkler ‘acaba Türkiye’ye girebilir miyim’ diye düşünmek zorunda bırakılıyor”

Farklı tahdit kodlarıyla Türkiye’ye girişi engellenen Kıbrıslı Türkleri gündeme getiren Erhürman, “Bu memlekette Türkiye’ye kimler girebilir, kimler giremez? Giremeyenler neden giremedi? Bu konuda, bu memlekette kimsenin bilgisi yok” dedi.

Bu sürecin sonucunu sorgulayan Erhürman, “Bir algı, bir de hukuki sonucu var. Algı üzerinden değerlendireceksek, bu memlekette kendisini ‘muhalif’ olarak hisseden insanların çok önemli bir kısmı acaba Türkiye’ye girebilir miyim? Diye düşünmek zorunda bırakılıyor. Bir de fiilen girememiş ve giremeyecek olan insanlar var. Sadece şunu soruyorum; Türkiye ile ilişkiler, sizin değiminizle ‘iyi ilişkiler’ yaklaşımınızla örtüşüyor mu? Meclisten bir kişinin bile ‘uygundur’ demeyeceğini umuyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye girişi engellenen Kıbrıslı Türklere işaret eden Erhürman, “Bu insanları yan yana koyun, hepimiz biliyoruz ki bu insanlar, bu küçücük adada, Türkiye için güvenlik tehdidi yaratacak insanlar değil. Bunu Türkiye’deki yetkililer bilemeyebilir ama biz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel’in, “Türkiye ile konuyu görüşeceği” yönündeki söylemine atıfta bulunan Erhürman, “Soracağınızı söylediniz, bilgi gelmedi. Ne olacak peki? Böyle mi devam edecek? Türkiye ile ilişkiler açısından normal bir durum mu bu?” sorusunu sordu.

Erhürman, “bu insanların en azından bilgilendirilmesine gerek yok mu? Varsın bu endişeyi yaşasınlar mı? Buraya söylüyoruz, duvara tosluyor ve geri geliyor. Türkiye yetkililerine de söylemeye devam ediyoruz. Bu uygulama doğru bir uygulama değildir” dedi.

Konuyu defalarca gündeme getirmelerine rağmen hiçbir şekilde sonuca ulaştırılamadığını belirten Erhürman, muhalefet olarak gerekli adımları atacaklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz:

“Liste var mı, gerekçeleri nedir, bu konuda bilgi talep edildi”

Konuyla ilgili yanıt vermek üzere kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Söylendiği gibi bir liste var mı, gerekçeleri nedir, bu konuda bilgi talep edildi” dedi.

Uluslararası hukuk kapsamında her ülkenin, kabul konusunda yetkili olduğunu ancak “TC ile KKTC arasındaki ilişkinin farklı olduğunu” söyledi, “Bu çerçevede en üst seviyede bu konu gündeme getirildi, bilgi talep edildi” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ihracıyla ilgili iki ülke güvenlik güçlerinin istişaresi içinde adımlar atıldığını ve ihraç konusunda devlet olarak talep edilmesi halinde, ihraç nedenini açıkladıklarını belirten Oğuz, “Kapıya kadar gidip bilinmezlikle karşılaşmak doğru değil. Bilgilendirme yapılması gerekiyor. Hükümet olarak takip yapıyoruz. Gerekli açıklama yapılacak” dedi.

Oğuz, “Sadece yazışma değil, en üst düzeyde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı nezdinde talepler iletildi” şeklinde konuştu.

Özuslu ile Oğuz arasında tartışma

Bu sırada yerinden söz alan CTP Milletvekili Sami Özulsu, “Yani Türkiye 4 ayda cevap vermedi mi? Ünal Üstel bu konudaki açıklamasını 14 Aralık 2023’te yapmıştı” dedi. Özuslu, ne zaman yanıt verileceğinin bilinip bilinmediğini sorguladı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Oğuz ise, “İşleyişle ilgili şu şudur deme lüksüm yok. Açıkça söylüyorum, gerekli talep en üst düzeyde iletildi. Soru sorduğumuz makama ne gün cevap verirsiniz diye sorma durumunuz var mı?” dedi.

Sami Özuslu ise “Ne yazdınız?” diye sordu.

Bunun üzerine Dursun Oğuz, “Bu olaylarla ilgili bir liste var mı? Gerekçeleri nelerdir diye sorduk. Bu konuyu ara ara sorgulayacağız. Konu kapanmadı” yanıtını verdi.

Özuslu ise “Ben böyle bir yazı gönderdiğinize inanmıyorum” dedi, Oğuz ise “Buraya çıkıp yalan mı söyleyeceğiz?” diye sordu, ardından kürsüden indi.

Yerinden konuşan Özuslu, “Sürekli kaçıyorsunuz Dursun Bey. Başbakan 4 ay önce verdiği sözü tutsun” dedi.