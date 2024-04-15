Elçilik açıklama için neyi bekliyor?

Ertuğrul SENOVA

Son olarak geçtiğimiz Çarşamba gün, TDP Mali Sekreteri Evrim Hınçal’ın Türkiye’ye girişi “ön izin koşulu” barındıran N-82 tahdit kodu gerekçe gösterilerek engellendi. Hınçal ile birlikte “Türkiye’de yasaklı Kıbrıslı Türkler” listesindeki isim sayısı 15’e yükseldi.

Hem muhalefet milletvekilleri, hem de pek çok yurttaş, Türkiye’nin kuzeydeki büyükelçiliğini konuyla ilgili açıklama yapmaya davet ediyor. Ancak 2020 yılından bu yana 15 farklı vaka kamuoyuna yansımasına ragmen elçilik, herhangi bir açıklama yapmıyor.

Son olarak Ekim 2023’te, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Meclis Grubu ve 2 bağımsız milletvekili, “Bazı KKTC yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmemesinin nedenlerinin araştırılması ve sorunun çözüm yollarının bulunması” hakkında bir araştırma komitesi kurulması için önerge sunmuştu. Ancak bu önerge, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla reddedilmişti.

Söz konusu önerge üzerine konuşan Başbakan Ünal Üstel, “Hükümet olarak bu işin soruşturmasını üzerimize alıyoruz. Hükümet olarak girişim yapacağız” demiş, bir süre sonra Başbakanlık bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul toplantısında kürsüye çıkarak, “Türkiye ile gerekli yazışmaları yaptığını, yanıt beklediğini” açıklamıştı.

Ancak Üstel’in bu açıklamasının ardından; önce Devrimci Komünist Birlik’te Yusuf Alkım, daha sonra da TDP’den Evrim Hınçal’ın Türkiye’ye girişlerine “ön izin koşulu” şartı barındıran N-82 tahdit kodu gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

“Yasaklı” listesindeki isim sayısı 15’e yükselmiş durumda

Süreci yakından takip eden ve “mill güvenlik aleyhine faaliyet” anlamına gelen G-82 tahdit koduyla Türkiye’ye girişi engellenen Araştırmacı – Yazar Dr. Ahmet Cavit An, bugüne kadar Türkiye’ye girişi engellenen Kıbrıslı Türk aydın sayısının, bilinenin aksine 12 değil 15 olduğunu söyledi.

Girişi engellenen ilk ismin 16 Ekim 2020’de, dönemin Afrika gazetesi yazarlarından Özay Hüseyin Kurtdere olduğunu belirten An, yine bugüne kadar sadece eski parlamenter Okan Dağlı’ya verilen kağıtta dava dosyası ve tarihi olduğunu belirtti.

15 kişilik liste…

An’ın elindeki listeye göre önce G-82, ardından da N-82 tahdit kodlarıyla Türkiye’ye girişi engellenen Kıbrıslı Türklerin isimleri şöyle:

Özay Hüseyin Kurtdere (G-82 kodu)

Ali Bizden (G-82 kodu)

Ahmet Cavit An (G-82 kodu)

Ali Kişmir (G-82 kodu)

Okan Dağlı (G-82 kodu)

Can Sözer (G-82 kodu)

Abdullah Korkmazhan (G-82)

Aysu Basri Akter (N-82)

Münür Rahvancıoğlu (N-82)

Başaran Düzgün (N-82)

Hasan Küdenler (N-82)

Ulaş Barış (N-82)

Koral Aşam (N-82)

Yusuf Alkım (N-82)

Evrim Hınçal (N-82)

Kodlar ne anlama geliyor?

Türkiye, “G-82” kodunu, “milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunan veya bulunduğu şüphesi olan yabancılar” için uyguluyor. Hukuki kaynaklar, bu kodun “istihbari bilgilere dayanılarak konulabildiğini ve sadece dava yoluyla kaldırılabileceğini” söylüyor.

“N-82” kodu ise Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorunda olan yabancılara uygulanıyor. Hukuki kaynaklar, bu kodun, ‘ülkeye giriş yasağının bir uygulaması’ olduğunu ve dava açıp kod iptal edilmeden, yabancının Türkiye’ye girmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

Elçilik “böyle bir birimimiz yok” demişti

Hem Türkiye’ye girişteki Türk yetkililer, hem de UBP – YDP – DP Hükümeti, ülkeye girişleri engellenen kişilerle ilgili elçiliğe işaret ediyor. Özellikle Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında “kuşkusu olan, elçiliğe sorsun” demişti.

Ancak geçtiğimiz aylarda Lefkoşa’daki TC Elçiliği’ne giden YENİDÜZEN muhabiri, Türkiye’ye girişinde engel olup olmadığını sormuş; “böyle bir birimimiz yok” yanıtını almıştı.

Seyahat hakları gasp edilen Kıbrıslı Türkler’in büyük bir kısmı Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne başvurarak izahat istedi ya da Türkiye’de dava dosyaladı. Ancak hiçbir girişim yanıt alamadı.