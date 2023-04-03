Meclis stenografların eylemine takıldı, ertelendi

Stenografların ek mesaiye kalmama eyleminin ardından ara verilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul oturumu ertelendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, toplantının ne güne ertelendiğine ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün “Tutanak Tutulması ve Düzeltilmesi” yan başlıklı 161’inci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantı tutanakları tam tutanak olarak stenograflarca ve ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin yardımıyla tutulur.

Bu bağlamda, Genel Kurulun 3 Nisan 2023 tarihli 40’ıncı Birleşiminde yukarıda bahsedilen çalışanların Genel Kurul çalışmaları devam ederken çalışma saatinin 16.15’de bitmesi gerekçesiyle Genel Kurul salonunu terk etmişlerdir; bu nedenle Birleşimi yöneten Meclis Başkanı Genel Kurula ara vermiştir. Ancak mevcut durum devam ettiği için Genel Kurul çalışmaları yapılamamıştır.”

Ne olmuştu?

EL-SEN, kamuoyuna “AKSA’ya peşkeş yasası” olarak anılan Kamu İhaleleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, yurttaşın daha fazla elektrik faturası ödeyeceği gerekçesiyle Meclis önünde protesto etti.

Eyleme, KTAMS dahil pek çok sendika destek verdi.

KTAMS, EL-SEN’e destek kapsamında Mecliste tam gün greve gitme kararı aldı. Ancak sendikanın bu kararı, Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün süreyle yasaklandı.

Bunun üzerine KTAMS’ta örgütlü stenograflar, saat 16.00 sıralarında ek mesaiye kalmama eylemi başlattı, bu kapsamda oturuma önce ara verildi ardından da ertelendi.

Hükümet, geçtiğimiz hafta da EL-SEN’in grevini 60 gün süreyle yasaklamıştı.