Meclis önünde "Gökkuşağı Zinciri" oluşturulacak

Onur Haftası etkinlikleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü Lefkoşa'da yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşte Meclis önüne kadar uzanacak "gökkuşağı zinciri" oluşturulacak.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklama şöyle:

"17 Mayıs Pazartesi saat 19:00'de Meclis önünde 17 Mayıs Organizasyon Komitesi olarak basın açıklaması yapacağız. Tüm basın kuruluşları açıklamamıza davetlidir.



Eşcinsellik 17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından ruh hastalıkları listesinden çıkarılmış ve Kıbrıs'ın kuzeyinde de 2014 yılından beridir her yıl Onur Yürüşleri ile anılmaktadır. Bu yılki etkinlikler 17 Mayıs günü Pronto Çemberi'nden saat 18:00'da başlayıp Meclis önüne kadar ulaşan Gökkuşağı Zinciri ile başlayacak ve saat 19:00'da da meclis önünde basın açıklaması yapılacaktır."

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