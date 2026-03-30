Meclis önünde büyük arbede

Meclis önünde toplanan eylemciler ile polis arasında arbede çıktı. "Direne direne kazanacağız" sloganı atan eylemciler polis barikatını aşarak Meclis'e girdi. Eylemcilerin, "Faşizme karşı omuz omuza" "Hükümet istifa" sloganları attığı görüldü.

Hükümet ile sendikalar arasındaki görüşme sonuçsuz kaldı, Meclis önüne çıkan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, "Başbakan grubunu toplayacakmış, biz de sizi topluyoruz, yürüyün içeri giriyoruz" dedi, bazı eylemciler polis barikatını aşarak Meclis binasına girdi. Öte yandan pek çok eylemci ile çevik kuvvet arasında arbede çıktı. polisin biber gazı sıkarak eylemcilere müdahale ettiği gözlemlendi.