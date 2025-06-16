Meclis Genel Kurulu'nda iki yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Meclis Genel Kurul’unda iki tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da ilk olarak, Emeklilik Geliri Elde Edenlerin Başka Herhangi Bir Gelir Elde Etmeleri Halinde Kişisel İndirim ve Çocuk İndiriminden Yararlanmayacağına İlişkin Yasa Tasarısı ele alınarak oylandı.

Tasarının madde madde oylanması sırasında CTP milletvekili Devrim Barçın, yasanın yürürlüğe giriş tarihinin, 1 Ocak 2026’da değil, Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren olmasını önermesinin sebepleriyle ilgili bilgi verdi.

Barçın, pandemi nedeniyle zaten uzun zamandır bir adaletsizlik olduğunu, binlerce insanın 1 Ocak 2026’ya kadar mağdur olmaya devam etmesinin adaletsizlik olduğunu savundu.

Barçın, gelin bunu “1 Temmuz yapalım.” dedi.

Öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Tasarı ise, ad okunmak suretiyle oylanarak 34 kabul oyuyla kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra, Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı.

Tasarı madde madde oylanmasının ardından kısa adı okunmak suretiyle oy birliğiyle kabul edildi.