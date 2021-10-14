Meclis, erken seçimi görüşemedi

Cumhuriyet Meclis’i ‘erken seçimi’ görüşemedi, nisap olmaması nedeniyle toplantı ertelendi.

Taammümler gereği; bugüne kadar hükümet istifalarının ardından bu konudaki bilgilendirme ertesi gün Cumhuriyet Meclisi gündemine geliyordu.

Ancak bu kez öyle olmadı, Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasına yönelik süreci başlatmadı, bilgilendirme yazısını Meclis’e henüz göndermedi, yasal süreç başlamadı.

CTP’li vekiller Fazilet Özdenefe ile Dr. Sıla Usar İncirli, sürecin başlamamasına tepki gösterdi, “Meclis’i entrika sahnesine çevirdiğiniz yeter artık, oyun bitti, perde kapandı” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Başbakan’ın bugün Meclis’e gelerek süreçle ilgili niyetini ortaya koyması, erken seçimle ilgili gerekli adımları atması gerektiğini söyledi ancak Meclis’e gelen giden olmadığını kaydetti.

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli ise “Memleket yıkılırken hiç bir şey olmamış gibi davranmak, kulaklarının üzerine yatmak bu zihniyetin adetidir. İstifa sonrası derhal erken seçim tarihi belirlenmelidir” şeklinde konuştu.

Özdenefe: “Oyun bitti, perde kapandı”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Başbakan’ın bugün Meclis’e gelerek süreçle ilgili niyetini ortaya koyması, erken seçimle ilgili gerekli adımları atması gerektiğini söyledi ancak Meclis’e gelen giden olmadığını kaydetti.

Özdenefe’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle: Başbakan’ın dün hükümetin istifasını vermesi üzerine Cumhurbaşkan’ın bu istifayı meclise iletmesi ve yasal süreci başlatması gerekirdi . An itibarı ile bu bildirim meclise ulaşmamıştır.

2- Hükümetin istifasını veren ve erken seçim çağrısı yapan Başbakan’ın bugün meclise gelerek süreçle ilgili niyetini ortaya koyması ve erken seçimle ilgili gerekli adımları atması gerekmekteydi . Meclis’e gelen giden olmadı.

3- Yürütmenin en üstünde yer işgal edenlerin bu topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirmekten sürekli olarak kaçması kabul edilebilir değildir. Halk bunun hesabını sandıkta soracaktır. Halkın meclisini entrika sahnesine çevirdiğiniz yeter artık; farkında olmasanız da oyun bitti, perde kapandı!

İncirli: “Erken seçim tarihi belirlenmeli”

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, “Memleket yıkılırken hiç bir şey olmamış gibi davranmak, kulaklarının üzerine yatmak bu zihniyetin adetidir. İstifa sonrası derhal erken seçim tarihi belirlenmelidir” şeklinde konuştu.

İncirli’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Hükümetin dün gerçekleşen istifasından sonra bugün olması gereken Meclis Genel Kurulu’nda erken seçim tarihinin onaylanmasıydı. Buna karşın cumhurbaşkanı istifa bilgisini meclise göndermedi, hükümet ise bugün meclise hiç uğramadı. Memleket yıkılırken hiç bir şey olmamış gibi davranmak, kulaklarının üzerine yatmak bu zihniyetin adetidir. İstifa sonrası derhal erken seçim tarihi belirlenmelidir.

Bu kez Meclis’te kimse yok: Meclis bomboş!