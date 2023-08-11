Meclis Çarşamba günü olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 16 Ağustos Çarşamba günü olağanüstü toplanıyor.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Genel Kurulu Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından çarşamba günü saat 10.00'da olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Toplantı çağrısı Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ile Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars'ın istemi üzerine yapıldı.