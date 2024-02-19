“Meclis 2017'den beri üniversite açma izni vermedi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, mevcut yasaya göre 2017'den sonra üniversite açma izinlendirilmesine Meclisin de dahil edildiğini, söz konusu yıldan bu yana Meclisin hiçbir izin vermediğini belirterek, "Nasıl oluyor da 2017'den sonra kurum açma izni alındı? Mümkün değil çünkü yetki mecliste. 2017'den önce izin alsın sonra meclis izin vermesin, ama YÖDAK'tan açma izni alsın? Böyle bir şey varsa bu hukuka uygun değil" dedi.

12 ön izinli üniversiteye ülkenin ihtiyacı olmadığını belirten Erhürman, "Çok kaliteli bir üniversite buraya gelmek ister, Meclis makul derse, o zaman konuşuruz. Ama mevcut 12 ön izin gözden geçirilmeli. Ya hepsi ya da istisnalar varsa onlar değerlendirilir; ortadan kalkmaları gerek" dedi.

Erhürman, "Bu prosedürlere uygun olmadan faaliyete geçenler varsa gereği yapılmalı" vurgusu yaptı.

Yükseköğretim ile ilgili yasanın 2017'de değiştiğini anımsatan Erhürman, "Yasa değişmeden önce ne vardı? Bir açma ön izni müessesesi vardı. Üniversite açmak isteyenler Eğitim Bakanlığı'na başvurur ve açma ön izni alırdı, sonra da YÖDAK'tan yükseköğretime başlama izni alırlardı. 2017'den önce yürürlükte olan yasanın 43'üncü maddesi şöyle derdi; açma ön izni alan kuruluşlar, en geç 2 yıl içinde kurumu veya bölümü faaliyete koymakla mükelleftir. Yani 2 yıl içerisinde ilgili kurumu faaliyete koymakla mükelleftiniz. Eğer faaliyete koymamışsanız, kurum açma on izni iptal edilir diyordu" dedi.

Erhürman, yine aynı yasaya göre yeniden başvurunun ise 1 yıl sonra kabul edildiğini ve bunun da olumlu sonuçlanacağının kesin olmadığını anımsatarak şöyle devam etti:

"2 yıl içinde faaliyete geçmemiş olan tüm ön izinlerin iptal edilmesi gerekiyordu. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Peki yasa değişti, ne oldu? Bu kapsamdaki kurumlarla ilgili bir geçici madde geldi. 2017'den önce yapılan ve sonuçlanmayan açma ön izni başvurularında bu değişiklik yasası kuralları uygulanır. Yani siz ön izni almış, YÖDAK'a başvurmuşsanız ve sonuçlanmadan yasa değişmişse; eski yasaya tabi olarak bu izin verilecekti. İşte hikaye burada düğümleniyor."

Kıbrıs'ın kuzeyinde şu an 23 aktif, 12 de ön izinli üniversitenin bulunduğunu belirten Erhürman, "2017'den önce ön izin alan bu iznin üzerinden 2 yıl geçti, faaliyete başlamamışsa, bu izinler neden ptal edilmedi? Yasa edilebilir değil, iptal edilir diyor. Neden edilmedi?" Sorusunu sordu.

2017'den sonra meclisten geçen yasa ile yükseköğretim kurumu açma konusundaki izin sayısının 3'e çıkartıldığını belirten Erhürman, bunlardan birincisinin Eğitim Bakanlığı, ikincisinin YÖDAK ve üçüncüsünün de Meclis oldugunu belirterek şöyle devam etti:

"Üniversite açma izni denilen şeyi meclisin onayına koyduk. Meclis onay verince YÖDAK'a gidebilirdi. Ben yanlış hatırlamıyorsam, 2017den sonra meclisin verdiği bir izin yok. Peki yoksa nasıl oluyor da 2017'den sonra kurum açma izni alındı? Mümkün değil çünkü yetki mecliste. 2017'den önce izin alsın sonra meclis izin vermesin, ama YÖDAK'tan açma izni alsın? Böyle bir şey varsa bu hukuka uygun değil."

12 ön izinli üniversiteye ülkenin ihtiyacı olmadığını belirten Erhürman, "Çok kaliteli bir üniversite buraya gelmek ister, Meclis makul derse, o zaman konuşuruz. Ama mevcut 12 ön izin gözden geçirilmeli. Ya hepsi ya da istisnalar varsa onlar değerlendirilir; ortadan kalkmalari gerek" dedi.

Erhürman, "Bu prosedürlere uygun olmadan faaliyete geçenler varsa gereği yapılmalı" vurgusu yaptı.