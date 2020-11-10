2018-2019 bitkisel üretim sezonu ve 2019 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla verilen mazot desteği ödemeleri tamamlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yüzde 70’i önceden ödenen hak edişlerin geriye kalan yüzde 30’u da ödendi. Ödemeyle 8 bin 285 üreticiye 4.083.026,00 TL yatırıldı.

Üreticiler, kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecek.