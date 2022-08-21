Kıbrıs'ın güneyinde maymun çiçeği teşhisi konan 46 yaşındaki hasta taburcu edildi. Dünyada endişe yaratan "maymun çiçeği" vakaları ile birlikte Kıbrıs'taki ilk hasta taburcu edildi ve döküntüleri iyileşene kadar evde kalmaya devam edeceği açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Athanasiou'nun iletişim danışmanı, ilgili hastanın normal hayatına dönüşünün ancak kızarıklıklar tamamen iyileştiğinde kişisel doktor tarafından yapılacağını belirtti. Hastalık teşhisi konan diğer iki kişinin tedavisinin sürdüğü, bir diğer hastanın ise evinde takip edildiği bildirildi. Kıbrıs'ın güneyinde maymun çiçeğiyle ilgili 1.260 doz aşı temin edildiği biliniyor. Aşılama, sağlık profesyonelleri ve ilgili hastaların temaslıları için başladı.