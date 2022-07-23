Maymun çiçeği aşılarının Pazartesi Kıbrıs’a ulaşması bekleniyor

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili ilk aşıların, Pazartesi günü Kıbrıs’ın güneyine ulaşmasının beklendiği haber verildi.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın (KİPE) elde ettiği bilgilere dayanarak, Kıbrıs’ın güneyine 1400 doz aşı gelmesinin beklendiğini yazan Haravgi gazetesi, şu ana kadar Rum kesiminde herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadığına dikkat çekti.

Gazete, Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz Haziran ayından bu yana, olası bir vakanın yönetimiyle ilgili plan belirlediğini ekledi.