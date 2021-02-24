Maske takmayanlara yasal işlem
Sokağa çıkan toplam 6 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin de faaliyette olduğunun tespit edildi
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saat içerisinde ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.
Ayrıca, sokağa çıkan toplam 6 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin de faaliyette olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
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