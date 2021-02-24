Maske takmayanlara yasal işlem

Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saat içerisinde ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Ayrıca, sokağa çıkan toplam 6 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin de faaliyette olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.