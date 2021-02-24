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Maske takmayanlara yasal işlem

Maske takmayanlara yasal işlem

Sokağa çıkan toplam 6 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin de faaliyette olduğunun tespit edildi

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Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saat içerisinde ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Ayrıca, sokağa çıkan toplam 6 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin de faaliyette olduğunun tespit edildiği belirtildi. 

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

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