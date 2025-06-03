Marmaris'te 5,8 büyüklüğünde deprem: Panikatak geçiren bir genç hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı

AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem Muğla, İzmir, Aydın ve Antalya'dan da hissedildi. TC Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

TC İçişleri Bakalı Ali Yerlikaya da X hesabından yaptığı açıklamada "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye’de panikatak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmişti," dedi.