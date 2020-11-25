Markette hırsızlık: 2 tutuklu

Lefkoşa’daki Şaşkara isimli marketten 500 TL para, muhtelif sigara ve tütün ürünleri, iki altın yüzük ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı. Binaya, 20 ile 21 Kasım tarihleri, 22.00 – 08.00 saatleri arasında pencereden girildi.

Meselede zanlı olarak görülen A.A.(E-20) tutuklandı. A.A. sigara ve tütün ürünlerini 730 TL’ye Y.G.’ye (E-24) sattı. Ürünlerin çalıntı olduğunu bilerek satın alan Y.G. de tutuklandı.

(RÇ/ŞEB)