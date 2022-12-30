Marketlerde yeni yıl yoğunluğu, raflarda ‘uygun fiyat’ arayışı!

▶ Yeni yıl yoğunluğu marketlere yansıdı, bu hafta rutin Alışveriş Sepetini doldurmak isteyenlerin yanı sıra, yeni yıla özel alışverişler tempoyu arttırdı…

▶ Gözü ürün fiyatlarında olan vatandaş, kaliteden ve markadan ödün vererek ‘uygun fiyat arayışına’ yöneldi. Bu doğrultuda marketlerde farklı fiyatlarda çeşitler arttı.

▶ Özellikle çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, tuvalet kağıdı, şampuan, bakliyat gibi ürünlerde birçok uygun fiyat alternatifleri görülür oldu. Yeni yıl öncesinde ‘fiyat artışı’ öngörülen kırmızı et ise geçtiğimiz haftaki fiyatlarını korudu.

Fehime ALASYA

Yeni yıl arifesinde trafikteki yoğunluğun benzeri marketlerdeki reyonlar arasında da vardı. Bazı marketlerde yeni yıla özel bazı gıda ürünlerinde indirime gidildi, bazılarında ise alkollü içecek raflarındaki çeşitlilik ve farklı fiyatlar dikkat çekti.

Yeni yıl öncesinde ‘fiyat artışı’ öngörülen kırmızı et ise geçtiğimiz haftaki fiyatlarını korudu.

Yeni yıl alışverişi dışında rutin aylık alışverişinde de bu ay yine tüketicinin gözü sadece fiyatlardaydı. Marka gözetmeksizin ‘en uygun fiyat’ arayışı içinde olan vatandaş, uzun uzun rafların önünde inceleme yaptı.

Raflardaki en yoğun dakikalar ise her zamanki gibi bakliyat, kuru yiyecekler gibi bölümlerde görüldü, yeni yıla özel bu hafta kırmızı et reyonlarında da birçok market kasabında uzayıp giden kuyruklar oluştu.

Ekmek bazı marketlerde hala 4 TL, birçoğunda 7 TL’yi aştı

YENİDÜZEN’in her hafta yaptığı rutin alışveriş sepetinde bu hafta Lefkoşa ve civarındaki marketler yer aldı.

Fiyatı son haftalarda yükselişte olan somun ekmeğin bazı marketlerde hala 4 TL’ye satışta olduğu görülürken, artık birçoğunda 7 TL’nin üzerinde olduğu dikkat çekti.

Farklı markalar, alternatif uygun fiyatlı ürünler dikkat çekiyor

Birçok üründe fiyatlar her geçen gün yükselirken, alternatif fiyatların da piyasada çok geniş yer kapladığı son zamanlarda tüketicinin farklı markala yönelmesine yol açtı. Bu durum marka veya kaliteden çok uygun fiyat taleplerinin her geçen gün attığının da bir diğer göstergesi oldu.

Yerli ürünler fiyatlarıyla adından söz ettiriyor

Özellikle çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, tuvalet kağıdı, şampuan, bakliyat gibi ürünlerde birçok uygun fiyat alternatifleri görüldü.

Temizlik ürünlerinde yerli ürünlerin fiyatları, ithal ürünlere göre çok daha düşük olduğu görüldü.