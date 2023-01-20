“Markete müşteri gibi girdiler, 4 şişe içki çaldılar”: 3 genç tutuklu

Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giren 19-20 yaşlarındaki 3 genç, değeri 13 bin 956 TL olan 4 şişe alkollü içki çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Polis’in olayla ilgili açıklaması şöyle:

17.01.2023 tarihinde, saat 14:45 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden M.Y.K.(E-19), M.A.K.(E-19) ve T.M.(E-20) toplam değerleri 13,956 TL olan 4 şişe alkollü içkiyi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.