Market içinde maske takmayan 2 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği açıklandı.

Ayrıca, 2 kişi bir market içerisinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince maske takma zorunluluğu olduğu halde maske takmadıkları tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.