Market içinde maske takmayan 2 kişiye yasal işlem
2 kişi bir market içerisinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince maske takma zorunluluğu olduğu halde maske takmadıkları tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği açıklandı.
Ayrıca, 2 kişi bir market içerisinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince maske takma zorunluluğu olduğu halde maske takmadıkları tespit edildi.
Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Etiketler : corona virüs, corona, Maske, pandemi