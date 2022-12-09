Market içerisinde toplam 2 bin 267,83 TL'lik eşya çalındı

Ozanköy’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde satışa sunulan toplam 2 bin 267,83 TL değerindeki muhtelif eşya çalındı.

Polisten verilen bilgiye göre, 12 Kasım tarihinde gerçekleşen olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 21 yaşındaki M.R.(E), 24 yaşındaki A.D.(E), 24 yaşındaki A.U.G.(E) ve 28 yaşındaki M.K.(K) tutuklandı.