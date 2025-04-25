Marinos Sizopulos, EDEK Başkanlığından istifa etti

Marinos Sizopulos’un, EDEK Başkanlığı görevinden istifa ettiği belirtildi.

Politis ve diğer gazeteler, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un dün yapılan merkez komite toplantısı sırasında istifasını sunduğunu ve bunun şok etkisi yarattığını yazdı.

Sizopulos’un istifasının söz konusu olduğunun uzun zamandan beri konuşulduğunu bel,irten gazete, yaklaşık on yıldır EDEK Başkanlığını yürüten Sizopulos’un, milletvekilliği seçimlerini beklemeden istifasını sunduğuna dikkati çekerek, an itibarıyla partide değişiklik yapılmasının önünün açıldığını kaydetti.

Gazete, bu istifa kararının önümüzdeki milletvekilliği seçimleri ışığında partinin stratejisi ve iç dengeler açısından bir takım soruları da gündeme getirdiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Sizopulos Meşaleyi Teslim Etti” başlığıyla sunarken, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Merkez Komitesi toplantısında Sizopulos’un istifasını geri çekmesi konusunda ikna edilemediğini yazdı.

Habere göre, Merkez Komite'nin, parti kurultayının tarihi konusunda karar alması beklenirken, bunun için 1 Temmuz tarihinin düşünüldüğü de ifade edildi.

Haravgi gazetesi ise haberi “Marinos Sizopulos EDEK Başkanlığından Ayrıldı” şeklinde verdi.