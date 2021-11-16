Maraş’ta çekilen klip tepki topladı

Maraş’ta bir pop müzik şarkısına çekilen klip sansasyon yarattı, başta Kıbrıslı Rumlar olmak üzere birçok kişi klibin yayınlanmasını kınadı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Nini olarak da bilinen şarkıcı Nihayet, klibinde Maraş’tan görüntülerin de olduğu 'Bulaman' isimli şarkıyı Salı günü YouTube kanalından paylaşarak 27 bin Twitter takipçisine de tanıttı.

Habere göre, sosyal medya kullanıcıları klibi ‘kötü bir zevkle’ yapıldığı ve adanın bölünmüşlüğünün simgesi haline gelen bir bölgenin hassas doğasına saygı duyulmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Yaklaşık üç buçuk dakika süren müzik klibinde, bir grup gencin şehrin terk edilmiş binaları arasındaki sokaklarda ve kumsalda dans edip şarkı söylediği belirtildi. Cyprus Mail, “klipte aynı zamanda harap haldeki evler ve oteller, parçalanmış vitrinler ve yenilenmiş yollar da izlenebiliyor” ifadelerini kullandı.

Maraş’ın yeniden açılmasıyla ilgili kısa bir hatırlatma da yapan gazete şunları yazdı: “Hayalet kasaba Maraş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 'seçilmesinden' birkaç gün önce gerçekleşen Ekim 2020'de kısmen yeniden açıldı. Çarşamba günü yerel basında çıkan haberlere göre, Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yapılan suçlamaları doğrulamak ve bölgede gerçekleşen olaylarda Türkiye'nin rolünün haritasını çıkarmak amacıyla 20 Temmuz 2021'den bu yana Maraş'ta meydana gelen her şey hakkında ayrıntılı bir gizli rapor hazırladı”.